شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 12.. صعود روح سامي مغاوري وأكرم حسني يبدأ في أمنية سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الكابتن حسام "أكرم حسني" أمنية عم باني "سامي مغاوري" بتنفيذ خلطة البانيه الخاصة به وفتح سيارات مأكولات لأسرته، ثم صعدت روح عم باني بعد أن ودع رفاقه دكتور شاكر "محمد رضوان" وباكينام "سوسن بدر".

ونشب خلاف بين دكتور شاكر "محمد رضوان" وباكينام "سوسن بدر"، بعد عودتهم لمنزل كابتن حسام" لرغبة كل واحد فيهم في تحقيق أمنيته قبل الآخر وصعود روحه، ثم يتفقا في النهاية على تحقيق حلم سوسن بدر.

وكانت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، شهدت بدء حسام أبو العز "أكرم حسني"، في تنفيذ طلب عم باني "سامي مغاوري"، للتخلص من أرواح ركاب الطائرة المنكوبة.

واجه أكرم حسني صعوبات، بسبب النسيان الدائم عند سامي مغاوري. وواصل حسام أبو العز "أكرم حسني"، محاولاته للتوصل لشخصية روح عم باني "سامي مغاوري". واقترح صديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، الرجوع إلى كشف أسماء ضحايا حادث الطائرة، واكتشف من بين الأسماء عوني محمد السيد مصطفى.

وواصل الكابتن طيار حسام أبو العز "أكرم حسني"، رحلة البحث عن شخصية عم باني "سامي مغاوري". وبالوصول إلى عنوان عوني، اكتشف سعادة، السيدة سعاد زوجة عوني، التي يظهر عليها البخل، لوفاته، بأن الشقة أصبحت فارغة ووفر وجبة، وأن حفيدها بيومي الذى يدعى "باني" سيتمتع بمعاشه. وتحدثت زوجة عوني أنه كان يتمنى أن يشتري لزوجته بالطو حريمي طويل، كما أضافت أن عوني كان يحلم بأن يصطحب زوجته في رحلة للساحل الشمالي. إلا أن الطفل، حفيد عوني، أخبر أكرم حسني، بأن جده كان شيف شاطر جدا، وكان يتمنى يفتح سيارة أكل والناس يأكلون من الخلطة السرية الموجودة في غرفته.

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