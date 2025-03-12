فن ومشاهير

أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن

0 نشر
0 تبليغ

  • أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن 1/4
  • أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن 2/4
  • أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن 3/4
  • أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان حسام "أكرم حسني" وصديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، بـ النجم شيكو في إعلان رسمي لـ بانيه عم باني "سامي مغاوري" للتخلص من روحه، ضمن أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل الكابتن الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، وانتهت الحلقة بفتح مشروع لأهل عم باني.

يعرض مسلسل الكابتن على قناة DMC الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11.15 صباحاً والساعة 7.30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

أحمدعبد الوهاب وأكرم حسني يستعينوا بشيكو للتخلص من روح عم باني (1)
أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب يستعينان بشيكو للتخلص من روح عم باني

 

 

أحمدعبد الوهاب وأكرم حسني يستعينوا بشيكو للتخلص من روح عم باني (2)
أحمد عبد الوهاب وآية سماحة

 

 

أحمدعبد الوهاب وأكرم حسني يستعينوا بشيكو للتخلص من روح عم باني (3)
أحمدعبد الوهاب وأكرم حسني

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements