شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب وشيكو يتخلصون من روح عم باني فى مسلسل الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان حسام "أكرم حسني" وصديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، بـ النجم شيكو في إعلان رسمي لـ بانيه عم باني "سامي مغاوري" للتخلص من روحه، ضمن أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل الكابتن الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، وانتهت الحلقة بفتح مشروع لأهل عم باني.

يعرض مسلسل الكابتن على قناة DMC الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3.45 مساء والساعة 8 صباحا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11.15 صباحاً والساعة 7.30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

قصة مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

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أكرم حسني وأحمد عبد الوهاب يستعينان بشيكو للتخلص من روح عم باني



أحمد عبد الوهاب وآية سماحة