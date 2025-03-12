شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل ولاد الشمس بطولة طه دسوقي وأحمد مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل ولاد الشمس بطولة طه دسوقي وأحمد مالك من انتهاء تصوير المشاهد الأخيرة في العمل، تزامنا مع عرض اليوم الحلقة 12 من المسلسل، وذلك حسب ما أعلن الفنان مينا أبو الدهب عبر حسابه على "فيس بوك".

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانوني للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



كواليس مسلسل ولاد الشمس



انتهاء تصوير ولاد الشمس



فركش ولاد الشمس



ولاد الشمس