شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11.. غضب رقية من فارس وتطلب اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، اجتماع عبد العزيز أبو العزم بأبنائه الثلاثة يوسف (خالد سليم) وفارس (كريم فهمى) وحازم (محمود ياسين جونيور)، حيث يطلب عبد العزيز من فارس ألا يقوم بأى تصرف ضد مصلحة شقيقه أو العائلة، ونفس الأمر بالنسبة لباقى إخوته، ليرد فارس بأنه لم يقصر يوماً مع مصلحة عائلته ومع إخوته، ويتساءل هل عندما يرى أخ من أخوه يتصرف خطأ يقوك له أن هذا خط أو يساعده لسير في نفس الطريق.

تطلب كاريمان العسكرى (إنجي كيوان) مقابلة يوسف وتتحدث معه في ما حدث منه بعد صفع ليل (ياسمين عبد العزيز) لرقية (نيكول سابا) وأنها هي ورقية وصل لهما أنه يقف في صف ليل، وتطلب منه التحدث مع رقية وتوضيح الأمور لها ولكن فارس يرفض، ثم ينتقل المشهد إلى كاريمان ورقية، حيث تكشف الأخيرة عن غضبها من فارس وتريده أن يعتذر لها ولكن كاريمان تؤكد لها أنه لن يقوم بذلك.

وخلال الحقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب يدخل يوسف في صدام مع شقيقه فارس بسبب ليل، حيث ذهب يوسف إلى منزل ليل ويخبرها بأنها أخطأت خطأ كبيرا ويهددها بإظهار الوش الثاني لها الذى سيغضبها كثيراً، لترد عليه ليل بأن رقية شتمتها ووأنها ردت كرامتها مباشرة، وهذا الحديث في وجود فارس.

ويتحدث يوسف مع فارس بأسلوب غير لائق بسبب وجوده في المنزل مع ليل ويسأله أنت موجود هنا ليه، لتوقف ليل الحدث وتخبرهم بصعودها إلى بناتها في الأعلى، وبعد عودة يوسف إلى المنزل يعاتبه والده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) على مسك يد رقية قبل ردها صفعة ليل، كما يعاتبه على اصطحاب ليل وحمايتها للخروج من المنزل رغم الغلطة الفظيعة اللى عملتها.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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