شكرا لقرائتكم خبر عن علا رضوان تكتب: مسلسل إخواتي كوميديا سوداء مبهجة.. وعائلة لا تتخلى عن بعضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد البعض منا على خريطته السابقة لمشاهدة الأعمال الدرامية، فالبعض يحدد قبل بداية رمضان العمل الذي ينتوي مشاهدته بناء على النجم الذي يقوم ببطولة العمل، والبعض الآخر يقرر مشاهدة مسلسل بناء على مؤلفه، بينما هناك فئة من المشاهدين أصحاب الذوق الخاص يقررون مشاهدة عمل درامي طبقا لمخرجه، ويبقى فريق من المشاهدين يكون الدافع الأكبر لمشاهدة أي عمل فني هو قصته، ويأتي متأخرا فريق يعتمد على التصفية وينتظر أن يقول الجمهور كلمته بعد مشاهدة عدد من الحلقات، وعلى أثر ذلك يتابع الأعمال الناجحة فقط، سادس سبب للمشاهدة عند البعض هو الشركة المنتجة.

مسلسل إخواتي الذي أكتب عنه اليوم مقالتي تحققت له خرائط المشاهدة الست السابقة، فنجوم العمل المتألقة نيللي كريم ومعها النجمة روبي والنجمة العائدة كندة علوش، ومن حيث المؤلف فمهاب طارق رغم إنه مؤلف شاب لم يظهر على الساحة بقوة إلا منذ عامين ولكنه حقق نجاحات كبيرة من خلال مشاركته في كتابة مسلسل جعفر العمدة، بالاضافة لحالة خاصة ولحظة غضب، وهذا العام يأتي بعملين هما أولاد الشمس، ومسلسل إخواتي الذي نحن بصدد الحديث عنه، أما عن عامل القصة الذي يجتذب البعضن فهي قصة أربع أخوات وجدن أنفسهن في ورطة بسبب مقتل زوج إحداهن بشكل دراماتيكي، والسبب مجهول خاصة إنه وجد مقتولا بخارج باب شقته، أما عن أسبابي الشخصية لاختيار إخواتي للمشاهدة فهناك سببين، أولهما إنه على راس هذا العمل المخرج المميز بشدة محمد شاكر خضير صاحب الروائع مسلسل جراند أوتيل، وفي كل أسبوع يوم جمعة، وتحت الوصاية، وفخامة الأعمال السابقة نفسها تكفي للمتابعة، فما بالك والمسلسل قد لاقى صدى في حلقاته الأولى واصبح مفاجأة للبعض، وإن لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، والسبب الشخصي الآخر وهو إني أثق في إنتاجات شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة الأم المتحدة دائما ما تأتي ثمارها الدرامية يانعة.

بداية أريد أن أمسح الغبار الذي أثير عن قصة المسلسل التي قيل إنها مأخوذة من مسلسل تم إنتاجه عام 2022 بعنوان Bad sisters أقول لكم بالفم المليان المسلسل ليس مأخوذا منه، بل إن المثير للفكاهة أن مسلسل Bad sisters نفسه مأخوذ من مسلسل بلجيكي تم إنتاجه عام 2012 اسمه العشيرة، وكلاهما يحكي قصة 5 إخوات يحاولن قتل زوج أخت إحداهن وكل المحاولات تبوء بالفشل، بالتوازي مع مقتله وشكوك رجال التحقيقات في البنات الخمس، وجه التشابه أن المسلسلات الثلاثة تقوم على فكرة أن الأبطال أخوات، وهذه ليست تيمة درامية يتم بسببها اتهام مسلسل بالسرقة، فهنا في مسلسل إخواتي تفاجئ الزوجة وأخواتها بمقتل الزوج، وتدور الحلقات في شكل كوميديا سوداء لمحاولات التخلص من الجثة، خاصة أن الزوجة شاركت بمداخلة في أحد البرامج التلفزيونية قبل مقتل زوجها وقصت رؤية لها ترى فيها زوجها قتيلا، مما جعلها هي وإخوتها يخافون من دفن الجثة عبر الإجراءات الطبيعية لأن الأخت ستكون محل شك.

المسلسل يقدم لك منطقه من اللحظة الأولى وعليك أن تقبل هذا المنطق وتصدق هذا المبرر لعدم الإبلاغ عن جريمة قتل الزوج، أو لا تقبل المنطق فترفض الفكرة، لكن براعة الحلقات الأولى هي إنها تجعلك تتماهى مع هذا السبب غير الوجيه في التورط، وتعزوه لنوع من الغباء وسوء التقدير، يفلح جدا المؤلف مهاب طارق في تلك الحبكة، فقد فعلها من قبل حين جعل صبا مبارك التي تلعب دور الطاهية يمنى تفلح في أن تخبيء جثة زوجها محمد شاهين الذي لعب دور زوجها النرجسي شريف وذلك أسفل حوض المطبخ، وهذه مهارة كبيرة أن تجعل المشاهد مشدود في نطاق مكاني محدود جدا، وحول حدث سهل اكتشافه سريعا لكنك ككاتب تستطيع تقديم المسوغات الدرامية التي تقنعني بصعوبة اكتشاف الجثة بسرعة، وفي نفس الوقت لا يبطئ الكاتب في تقديم الحدث المفجر بل يلقيه من اللحظة الاولى دون إبطاء فيجعل المسلسل ينطلق من نقطة ساخنة، الفرق بين لحظة غضب وإخواتي في التناول لذلك الحدث المفجر، فبينما في لحظة غضب كان التناول تراجيديا جادا، كان هنا في إخواتي في شكل كوميديا سوداء.

وجود جثة ربيع ( أحمد حاتم) مسدد له طعنة وملقى أمام باب شقته يضعنا على حافة كرسي المشاهدة من الحلقة الأولى ويجعلنا متلهفين لمعرفة ما وراء تلك الجريمة الغامضة، وذلك من بعد التقديمة الجيدة لشخصيات الأخوات الأربع سهى (نيللي كريم) التي تعمل بمصنع للملابس وتفرم يد صاحب العمل حين حاول التحرش بها، والمتزوجة من هشام (علي صبحي الذي يعمل باكتشاف الآثار ويبدو عاشقا لعلمه وللحضارة الفرعونية وموظفا أمينا، ثم الثنائي ناهد وفرحات ( كندة علوش) و (حاتم صلاح) وعن علاقتهما المميزة كزوجين وهناك حب وناقر ونقير، وحلم بالانجاب، وأحلام (روبي) التي تعمل سائقة على أحد التطبيقات فهي ارملة مسئولة عن طفلين، وأخيرا (نجلا) جيهان الشماشرجي التي تعيش مع زوجها السادي ربيع ( احمد حاتم) والذي يعمل كساقي في أحد الملاهي الليلة. تم دمج هذه العوالم معا بشكل جيد على مع التباين في الشخصيات والأحلام على مستوى الكتابة والصورة، بشكل لافت، فكل شخصية لها عالمها ونضالها الخاص، لكن هناك عالم مشترك، وهو عالم رابطة الأخوة الذي يجمع بقوة الأخوات الأربع، مما يجعلن يقدمن تضحيات فادحة لإنقاذ أختهم من ورطة محتملة. فكأنه يريد أن يقول أن العائلة كل شئ.

لا أميل في الكتابة النقدية لحرق الأحداث فليس دور الناقد أن يحكي الأحداث بقدر ما يلقي الضوء على الأبعاد الفنية والجمالية للعمل الدرامي، ولا شك أن مسلسل إخواتي يحمل هوية بصرية وجمالية وديكورية وموسيقية خاصة جعلت له بصمة خاصة يسهل التعرف على مبدعيها، وحقيقة هناك أداءات لافتة للأخوات الأربع، بالاضافة لحضور خاص ومميز لحاتم صلاح، وكذلك أحمد حاتم في دور الميت، وبرع خضير في تقديم مشاهد أحمد حاتم مع زوجته حين كانت تخاطبه وهو ميت ومقعد في الثلاجة! هذا المشهد الذي يبدو عبثيا للوهلة الأولى، مثل مشهد وضع الفطار على المائدة بعد رفع الجثة عنها، لكن المونولوج الذي تقدمه الزوجة المأزومة أمام جثة زوجها النرجسي الموضوع بالثلاجة يبدو حقيقة مؤلم وموجع وحقيقي رغم عبثيته الظاهرة، لا شك أن ظهور محمد ممدوح أيضا كضيف شرف منح المسلسل نكهة واقعية جدا، رغم عوالم المسلسل شبه الفانتازية، لأن حضور تايسون يصبح طاغيا وحقيقيا ومن لحم ودم لدرجة إنه يصبغ العمل بصبغته، مما أعجبني أيضا توظيف الأغاني بشكل درامي من أغاني أم كلثوم لأغاني شيرين عبدالوهاب، وكذلك قفلات الحلقات كانت دائما في لحظة توتر درامي عال.

في النهاية مسلسل إخواتي يقول أن صناعة دراما جيدة ليس شيئا صعبا، فقط علينا أن نوفر للمسلسل عوامل النجاح من شركة إنتاج واعية تختار نصا متماسكا يقدمه مخرج يملك أدواته جيدا وقبلها يملك رؤية لجوهر العمل، ويرى العمل النور على يد فنانين يتقمصون الشخصية بكل تفاصيلها وليس من على الوش، مع عوامل مهمة مثل الموسيقى والديكور والتصوير والإضاءة يفهم صناعها وظيفة ما يقدموه جيدا فيأتي متناغما مع الدراما وليس شاذا عنها، حتى يصل العمل الفني لجمهور متعطش لتبني العمل الجيد ورؤية بطلات العمل وأبطاله ولسان حاله يقول عنهم من شدة أدائهم التمثيلي الطبيعي التلقائي "إخواتي".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025