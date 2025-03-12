شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تتصدر الترند رقم 1 على يوتيوب بمسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت قناة الحياة نجاحًا كبيرًا بعرض مسلسل حكيم باشا، حيث تصدرت الترند رقم 1 على منصة يوتيوب، وسط تفاعل ونجاح واسع من الجمهور.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت عمته "سلوى عثمان" قبل أن ينزل للقاهرة، وأمر بنقل مسئولية الأراضي من يد حفني "أحمد صيام" إلى يد متعب "فتوح أحمد"، وذلك بعدما شعر بالغدر من حفني وتواطئه مع ابن عمه بحر "محمد نجاتي" ضده.

وكشفت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث استدعى نوح" أحمد فؤاد سليم" كبير المطاريد "الجارحي" للقصر، بعدما ذهب حكيم بصحبة زوجته للقاهرة، وطلب منه أن يصعد للمغارة وأن يأتى بالشخص الذي صنع الألغام حتى يفصلها، كي يستطيعون دخول المغارة، ولكن تفجأ نوح أن الجارحي يرفض طلبه، وأنه لا بد أن يأخذ الإذن من حكيم باشا، وتحجج له أن السبب وراء رفضه حتى لا يجعل رجاله في الجبل يكسرون كلامه بعد ذلك.



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