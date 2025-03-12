شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. أولى حلقات مسلسل الغاوي لـ أحمد مكى على ON (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON البرومو من مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكى، والذي ظهر مكى يقول جملة "كل ما أعرف بني آدمين كل ما أحب الطير والحيوانات أكتر"، ومن المقرر أن يتم عرض بدءًا من الأحد 16 مارس 7:15 مساءً.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

يذكر أن أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

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