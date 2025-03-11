شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. مصطفى شعبان يرفض التحدث فى النيابة إلا أمام المحامى والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بطلب حكيم "مصطفى شعبان" من الضابط أن يحضر المحامين الخاصين به، حتى يتحدثوا بالنيابة عنه، في قضية الأموال العامة، ولكن تدخل ياسين "ميدو عادل" وقاطع حديثهم وقال للضابط إنهم مقرين بما فعلوه في القضية، فهل هناك خطة في رأس ياسين يستطيع أن يخرج بها حكيم من تلك الورطة، هذا ما سيظهر خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة.

ولجأت برنسة" سهر الصايغ" لعمتها" سلوى عثمان" التي عرفت بالسحر والأعمال، كي تصنع لها عملاً يفسد علاقة والدها نوح "أحمد فؤاد سليم" بحكيم "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حكيم باشا، وبالفعل صنعت لها العمل، ولكنها طلبت منها عملاً آخر لتكره صفا "هاجر الشرنوبي" حكيم "مصطفى شعبان"، ولكنها قالت لها إن صفا تحبه بقلبها والقلوب ليس عليها سلطان لذا لن تستطع صنع عملاً لها.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت عمته "سلوى عثمان" قبل أن ينزل للقاهرة، وأمر بنقل مسئولية الأراضي من يد حفني "أحمد صيام" إلى يد متعب "فتوح أحمد"، وذلك بعدما شعر بالغدر من حفني وتواطئه مع ابن عمه بحر "محمد نجاتي" ضده.

وكشفت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث استدعى نوح" أحمد فؤاد سليم" كبير المطاريد "الجارحي" للقصر، بعدما ذهب حكيم بصحبة زوجته للقاهرة، وطلب منه أن يصعد للمغارة وأن يأتى بالشخص الذي صنع الألغام حتى يفصلها، كي يستطيعون دخول المغارة، ولكن تفجأ نوح أن الجارحي يرفض طلبه، وأنه لا بد أن يأخذ الإذن من حكيم باشا، وتحجج له أن السبب وراء رفضه حتى لا يجعل رجاله في الجبل يكسرون كلامه بعد ذلك.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025