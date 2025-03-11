شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11.. آسر ياسين يسجل فيديوهات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام محمد عزت (آسر ياسين) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11 بتسجيل فيديوهات شرح فيزياء إلى طلاب الثانوية العامة، ويحاول الاستماع إلى حديث ميار (مي عز الدين) إليه أن يقوم بالشرح بطريقة سلسلة بسيطة، وبالفعل يقوم بذلك، ويرسل لها الفيديو ليأخذ برأيها، وذلك بعد فشله في العودة إلى التدريس.

وشهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11 قيام محمد عزت (آسر ياسين) بالذهاب إلى كلية العلوم، ليقابل هناك أحد الدكاترة أصدقائه، في محاولة منه للعودة إلى التدريس كمعيد، ولكنه يخبره أن ذلك حاليا صعب بسبب تخليه عن التعيين في البداية، ولكنه يستطيع فعل ذلك إذا أكمل رسالة الدكتوراة الخاصة به خلال عام.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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الحلقة 11 من مسلسل قلبي ومفتاحه