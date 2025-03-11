شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. سلوى عثمان تلجأ للأعمال لإفساد علاقة نوح بـ حكيم والان مع تفاصيل الخبر

لجأت برنسة "سهر الصايغ" لعمتها "سلوى عثمان" التى عرفت بالسحر والأعمال، كي تصنع لها عملاً يفسد علاقة والدها نوح "أحمد فؤاد سليم" بحكيم "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حكيم باشا، وبالفعل صنعت لها العمل، ولكنها طلبت منها عملاً آخر لتكره صفا "هاجر الشرنوبي" حكيم "مصطفى شعبان"، ولكنها قالت لها إن صفا تحبه بقلبها والقلوب ليس عليها سلطان لذا لن تستطع صنع عملاً لها.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت عمته "سلوى عثمان" قبل أن ينزل للقاهرة، وأمر بنقل مسئولية الأراضى من يد حفني "أحمد صيام" إلى يد متعب" فتوح أحمد" وذلك بعدما شعر بالغدر من حفني وتواطئه مع ابن عمه بحر "محمد نجاتي" ضده.

كشفت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث استدعى نوح" أحمد فؤاد سليم" كبير المطاريد "الجارحي" للقصر، بعدما ذهب حكيم بصحبة زوجته للقاهرة، وطلب منه أن يصعد للمغارة وأن يأتى بالشخص الذي صنع الألغام حتى يفصلها، كي يستطيعون دخول المغارة، ولكن تفجأ نوح أن الجارحي يرفض طلبه، وأنه لا بد أن يأخذ الإذن من حكيم باشا، وتحجج له أن السبب وراء رفضه حتى لا يجعل رجاله في الجبل يكسرون كلامه بعد ذلك.

وكان حكيم باشا "مصطفى شعبان" وصل مع زوجته غزل "دينا فؤاد" إلى القاهرة، خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حكيم باشا، وتفاجآ بطرق باب الشقة عليهما بقوة، وعندما فتح الباب وجد ضباط شرطة من نيابة الأموال العامة، يقبضون عليه، وعندما وصل لمركز الشرطة تفاجأ بوجود غراب "أحمد فهيم" الذي أبلغ عنه بسبب مشروع أقامه بطرق مخالفة للقانون، وأكد له بشماتة أنه عندما يخرج من هذه المحنة سيكون قد أحضر له محنة أقوى منها، كما كشف له أن كل ذلك حدث بمساعدة ياسين "ميدو عادل".

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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