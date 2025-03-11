شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر ينشر صورًا من كواليس مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان صدقى صخر صور من كواليس مسلسل النص على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، والصور جمعت بينه وبين الفنان أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد والمخرج حسام على.



مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخى أيمن عثمان وتقع أحداثه فى فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقى صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلى، دنيا سامى، سامية الطرابلسى، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحى وإخراج حسام علي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

مسلسل النص ينتمى إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدى، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقى صخر، حمزة العيلى، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامى، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخى أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبرى، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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صدقي صخر ينشر صور من كواليس مسلسل النص



صدقي صخر ينشر صور من كواليس مسلسل النص



صدقي صخر ينشر صور من كواليس مسلسل النص