شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. أولى حلقات مسلسل قهوة المحطة على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لقناة on، البرومو الرسمي مسلسل قهوة المحطة، تمهيدا لعرضه فى موسم رمضان ابتداء من يوم السبت المقبل، فى الساعة الثامنة ونص مساء، الذى يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج سينرجى، حيث نشر مجموعة من الصور كواليس العمل وتضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وصور بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضى، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجى، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادى مهنا، محمود البزاوى، محمد التاجى، سامى مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحى، مجدى بدر، محمد على رزق، أحمد كشك، وتأليف أنور عبد المغيث.

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