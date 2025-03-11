شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 11.. مشادة كلامية بين ريهام حجاج وأحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت مشادة كلامية بين نادين " ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل أثينا، ويوسف " أحمد مجدى" طليقها وأنه لا يفكر فى شيء إلا نفسه، وقالت له " نعم أنت السبب فى المشكلات التى تحدث، لأنك لا تفكر سوى فى نفسك، ونسيت أن هناك أشخاصا آخرين يعيشون معك".

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج فى تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشرى، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه فى منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر فى البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعى هذا العالم الذى من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا فى القريب العاجل فى المجتمع الذى نعيش به، والسؤال المهم فى المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدى، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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