شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض مسلسل ظلم المصطبة من يوم 16 مارس الجارى على قناة dmc فى تمام الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، ومن المقرر أن يشهد صراعا بين حسن (إياد نصار) وحمادة كشرى (فتحى عبد الوهاب) على قلب ريهام عبد الغفور، حيث يقع الثنائى فى حبها إلا أن حمادة كشرى يستطيع الزواج منها فى ظروف ما، مما يزيد من وتيرة الصراع بينه وبين حسن وذلك فى إطار اجتماعى مشوق.

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025