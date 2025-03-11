شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 11.. الإهانة سبب صفع ياسمين عبد العزيز لـ نيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب عن سبب قيام ليل (ياسمين عبد العزيز) بصفع رقية العسكري (نيكول سابا) على وجهها، حيث بدأت الحلقة بدخول رقية للحديث مع ليل في شرفة الفيلا وحاولت استفزازها بقولها "كنت ببص عليكي وصعبتى عليا بصراحة وشفتى ازاى كنتى قاعدة مرمية على ترابيزة العشاء في اخر كرسي شفتى ازاى واقفة منبوذة من الكل".

وأكملت رقية استفزازها لـ ليل وتهددها بقولها "حياتك هتبقى سوداء على ايدى، علشان تبقى تيجي بيتي وتغلطى في ستك رقية العسكرى يا شحاته"، لتنفعل ليل وتصفعها صفعة قوية جعل كل من في المنزل يأتي لهما ، ويستطيع فارس (كريم فهمى) امساك يد رقية قبل ردها الصفعة إلى ليل في حين يصطحب يوسف (خالد سليم) زوجته رقية إلى داخل الفيلا.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب المواجهة الأولى بين ليل ورقية العسكرى وجها لوجه، وذلك خلال عشاء تعارف عائلة إنجي (بسنت أبو باشا) وعائلة أبو عزم بعد خطوبة ابنهما حازم (محمود ياسين جونيور) لإنجي، حيث وافقت ليل على دعوة إجلال وحازم على حضور العشاء باقتراح من رقية العسكري التي طلبت ذلك من زوجها يوسف.

يجلس الجميع على العشاء، وخلال تناول الطعام تتصرف رقية بتصرفات لمضايقة ليل بمداعبة زوجها يوسف، التي تخرج للوقوف في الشرفة، وتتظاهر رقية أمام يوسف بأنها متعاطفة مع ليل وتريد التحدث معها وإخبارها أنها ليست عدوتها وتذهب لها رغم رفض يوسف، وبمجرد فتح رقية الحديث مع ليل تصفعها الأخيرة على وجهها صفعة قوية.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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