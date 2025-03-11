شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11.. صدام بين فارس ويوسف بسبب ليل والان مع تفاصيل الخبر

يدخل يوسف (خالد سليم) في صدام مع شقيقه فارس (كريم فهمي) بسبب ليل (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث جاء يوسف إلى منزل ليل ويخبرها بأنها أخطأت خطأ كبيرا ويهددها بإظهار الوش الثاني لها الذى سيغضبها كثيراً، لترد عليه ليل بأن رقية شتمتها ووأنها ردت كرامتها مباشرة، وهذا الحديث في وجود فارس.

ويتحدث يوسف مع فارس بأسلوب غير لائق بسبب وجوده في المنزل مع ليل ويسأله أنت موجود هنا ليه، لتوقف ليل الحدث وتخبرهم بصعودها إلى بناتها في الأعلى، وبعد عودة يوسف إلى المنزل يعاتبه والده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) على مسك يد رقية قبل ردها صفعة ليل، كما يعاتبه على اصطحاب ليل وحمايتها للخروج من المنزل رغم الغلطة الفظيعة اللى عملتها.

وخلال الحلقة الحادية عشرة حاول يوسف تهدئة رقية بعد صفعة ليل لها وذلك خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل وتقابل حبيب، إلا أن رقية لا تريد سوى معرقة كيف سيتصرف زوجها يوسف لجلب حقها من طليقته، ويخبرها يوسف أنه يقدر الموقف الذى تعرضت له وأنه غاضب مثلها تماماً إضافة إلى وجوده في وضع صعب ويصر على معرفة ماذا دار بينهما جعل ليل تتصرف هكذا.

يستمر انفعال رقية على ما حدث وتهدد يوسف إذا لم يجلب لها حقها ولم تجد رد قوى منه يعيد كرامتها سيكون له تصرف لا يتحمله أحد سواء هو أو العائلة بالكامل، وفى نفس الوقت تحكي ليل لـ فارس (كريم فهمي) ما حدث من رقية ويندهش يوسف من تصرف الأخيرة ولكنه يصدق ما قالته ليل، ويؤكد فارس لها أن رقية لن تسكت على ما حدث ولكنه سيكون بجانبها ولن يترك أحداً يأذيها، إلا أن ليل تؤكد له أنها لا تريد وضعه في موقف يجعله يعادى شقيقه وعائلته.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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