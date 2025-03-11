شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. مصطفى شعبان ينقل مسئولية الأراضى لفتوح أحمد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت عمته "سلوى عثمان" قبل أن ينزل للقاهرة، وأمر بنقل مسئولية الأراضي من يد حفني "أحمد صيام" إلى يد متعب "فتوح أحمد"، وذلك بعدما شعر بالغدر من حفني وتواطئه مع ابن عمه "بحر" محمد نجاتي ضده.

وكشفت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث استدعى نوح" أحمد فؤاد سليم" كبير المطاريد "الجارحي" للقصر، بعدما ذهب حكيم بصحبة زوجته للقاهرة، وطلب منه أن يصعد للمغارة وأن يأتى بالشخص الذي صنع الألغام حتى يفصلها، كي يستطيعون دخول المغارة، ولكن تفجأ نوح أن الجارحي يرفض طلبه، وأنه لا بد أن يأخذ الإذن من حكيم باشا، وتحجج له أن السبب وراء رفضه حتى لا يجعل رجاله في الجبل يكسرون كلامه بعد ذلك.

وكان حكيم باشا "مصطفى شعبان" وصل مع زوجته غزل "دينا فؤاد" إلى القاهرة، خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حكيم باشا، وتفاجآ بطرق باب الشقة عليهما بقوة، وعندما فتح الباب وجد ضباط شرطة من نيابة الأموال العامة، يقبضون عليه، وعندما وصل لمركز الشرطة تفاجأ بوجود غراب "أحمد فهيم" الذي أبلغ عنه بسبب مشروع أقامه بطرق مخالفة للقانون، وأكد له بشماتة أنه عندما يخرج من هذه المحنة سيكون قد أحضر له محنة أقوى منها، كما كشف له أن كل ذلك حدث بمساعدة ياسين "ميدو عادل".

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث ذهب ياسين "ميدو عادل" لغراب "أحمد فهيم" ومعهم أوراق تضر حكيم باشا "مصطفى شعبان" وطلب منه أموالا كثيرة مقابل تلك الأوراق التي من الممكن أن تؤدى بحكيم إلى السجن، ووافق غراب على الفور على طلب ياسين.

وكانت الحلقة 11 من مسلسل حكيم باشا، بدأت باجتماع أولاد عمه وعمه نوح "أحمد فؤاد سليم" ليجدوا حلاً في الإستيلاء على أموالهم، خوفا من حديث حكيم لهم بأنهم لا يملكون شيئاً، وبدأت برنسة" سهر الصايغ" تخطط لذلك خاصة بعدما علمت بأن حكيم باشا سينزل مصر بصحبة زوجته الجديدة غزل " دينا فؤاد".

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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