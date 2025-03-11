شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 12.. إنجي تجمل صورة "الكف" أمام وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، محاولة إنجي "ألحان المهدي"، تجميل صورة والدها عبد الستار الكف "محمد هنيدي" أمام وحيد "خالد أنور" أثناء حديثهما عنه.

وخلال الحلقة، كشفت إنجي عن أن والدها تغير كثيرا عما كان عليه قبل إصابته بالغيبوبة، حيث أنه يساعد الكثيرين الآن، ويسعى لأن تكون صورته جيدة أمام الجميع وخاصة أمامها.

توصل وحيد "خالد أنور" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، للصحفي خليل عشم الله، الذي كان قد طلبه عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكر خليل عشم الله، أنه وصحفيان أخران، نزلوا بحملة صحفية لفضح فساد عبد الرحيم غلاب، ولكن عبد الستار الكف لم يتركهم في حالهم، فالصحفي الأول دخل مستشفى الأمراض النفسية والثاني ألقى بنفسه من الدور العاشر.

وواصل الدكتور شهاب "تامر فرج" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، محاولاته لاستقطاب عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، لعمل دعاية للمستشفى، ووعده وحيد "خالد أنور"، بأنه سيجبره على الدعاية للمستشفى دون علمه.

وخضع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" جلسة علاج طبيعي بالمستشفى. واستغل وحيد "خالد أنور" الموقف، بتصوير الحالة، إلا أن الدكتورة سما "نهى عابدين"، طردته من غرفة العلاج. وكشفت أسما إبراهيم "مقبولة" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز"، أن أولاد عبد الرحيم غلاب يريدون سائك ذهب من عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكرت أن عبد الستار الكف كان قد احتفظ بسبائك الذهب ولا يعرف مكانها حاليا.

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