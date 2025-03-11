شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى ومفتاحه الحلقة 11.. دياب يشترى منجم ذهب بأفريقيا ومى تخفى عليه طلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبى ومفتاحه الحلقة 11 قيام أسعد (دياب) بشراء منجم ذهب فى أفريقيا، وتذهب إليه ميار (مى عز الدين) ولكنها تخفى عليه قسيمة طلاقها بسبب خوفها من العودة مجددا إليه.

مواعيد عرض مسلسل قلبى ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبى ومفتاحه يوميا فى النصف الأول من رمضان على قناة on فى تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما فى تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل قلبى ومفتاحه

مسلسل قلبى ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومى عز الدين، أشرف عبد الباقى، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد على ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبى ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبى ومفتاحه فكرة "المحلل" القانونى بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذى يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التى ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقى ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهى مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب فى عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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