شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 11.. حسن الرداد يفسد خطة سرقة بيته ويضبط آية البارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احبط الكابتن سامح سميح "حسن الرداد"، خطة سلطان "محمد ثروت" سرقة بيته هو وزوجته جيلان "ايمي سمير غانم"، وعاد إلى منزله ليجده خاليا، بينما وجد سمانة "اية البارون"، وهي تحمل حقيبة فيها مسروقات من المنزل، واخبرته بأنها خادمة في المنزل، ولكنه لم يصدقها.

وانتزع سامح سميح "حسن الرداد"، الحقيبة الممتلئة من سمانة "آية البارون"، ليجد الحقيبة مملوئة بالمسروقات من نقود وذهب، ثم ينهرها ويبلغ الشرطة، ولكنها طالبتها بعدم الاتصال والا ستتورط زوجته في هذه السرقة هي الاخرى، لينهي المكاملة حتى يفهم ما حدث خلال فترة تغيبه عن المنزل، خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit

وكانت الحلقة العاشرة من مسلسل عقبال عندكوا، شهدت تجدد الخلاف بين حمزة "حسن الرداد"، وصفا "إيمى سمير غانم"، بعد لقائه بصديقته القديمة سالى "نينا مغربي".

واشتعلت نار الغيرة فى قلب إيمى سمير غانم، التى تركت قاعة الفرح التى كانوا يستعدون لتأجيرها لحفل الزفاف، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ويعودا للخلاف مرة أخرى، وزارت سالى "نينا مغربي" لصفا "إيمى سمير غانم"، فى منزلها، لتوضيح سوء الفهم الذى جرى خلال لقائها حمزة "حسن الرداد".

وجسد حسن الرداد شخصية سامح سميح كابتن طيار، الذى تغار عليه زوجته. ونشب خلاف بين سامح سميح "حسن الرداد"، وزوجته جيلان "إيمى سمير غانم"، بسبب غيرتها على زوجها من المضيفات.

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