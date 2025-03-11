شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 12.. إسماعيل فرغلى يحاول دخول شقة نها عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، محاولة صلاح "إسماعيل فرغلي" دخول شقة ابنة شقيقه الدكتورة سما "نها عابدين".

وحاولت الدكتور سما منعه من الدخول، خاصة وأنه دائما يفتعل المشكلات فور دخوله الشقة، إلا أنه طلب منها أن يدخل ويشاهد جيرانها على أنه لن يتسبب في أي مشكلة جديدة.

توصل وحيد "خالد أنور" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذى يعرض على منصة watch it، للصحفي خليل عشم الله، الذي كان قد طلبه عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكر خليل عشم الله، أنه وصحفيان آخران، نزلوا بحملة صحفية لفضح فساد عبد الرحيم غلاب، ولكن عبد الستار الكف لم يتركهم في حالهم، فالصحفى الأول دخل مستشفى الأمراض النفسية والثاني ألقى بنفسه من الدور العاشر.

وواصل الدكتور شهاب "تامر فرج" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، محاولاته لاستقطاب عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، لعمل دعاية للمستشفى، ووعده وحيد "خالد أنور"، بأنه سيجبره على الدعاية للمستشفى دون علمه.

وخضع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" جلسة علاج طبيعي بالمستشفى. واستغل وحيد "خالد أنور" الموقف، بتصوير الحالة، إلا أن الدكتورة سما "نهى عابدين"، طردته من غرفة العلاج. وكشفت أسما إبراهيم "مقبولة" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز"، أن أولاد عبد الرحيم غلاب يريدون سائك ذهب من عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكرت أن عبد الستار الكف كان قد احتفظ بسبائك الذهب ولا يعرف مكانها حاليا.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025