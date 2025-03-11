شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12.. ولعة ومفتاح يلجآن لـ شعيب ليحل مكان ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "ياسين" ضياء عبد الخالق لـ "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، وأخبرهم بأن هناك لجنة تفتيش من الوزارة ستأتي لللدار 10 صباحا ويجب تدبير أمر "ماجد" محمود حميدة والبضاعة.

وذهب "ولعة ومفتاح" لـ شعيب" علاء مرسي للاستعانة به فى تجسيد دور "بابا ماجد" وقت مرور اللجنة، فيما أحضر عبيد مطرقة لكسر قفل غرفة التأديب وإخراج "ماجد" لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى للحلقة المقبلة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانوني للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12