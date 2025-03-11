شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 11.. تامر هاشم يتهم ياسمين الهوارى بسرقة مشروع أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت نادين " ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل أثينا، مع هشام " تامر هاشم" عن حساب أثينا الغامض، وتوصل هشام إلى أن دينا سالم "ياسمين هوارى" صديقتهم من أيام الجامعة سرقت مشروع أثينا وطورته مع أشخاص من الخارج حتى تفتح شركة التوظيف الخاصة بها، و أن مفروض يكونوا شركاء لأنه كان مشروع تخرجهم، وتوقف بعد رفض العميد إيمان السعداوى المشروع.



يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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