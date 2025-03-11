شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سعد الصغير: فرحة كبيرة فى انتظار والدى بشبرا الخيمة فرحا بخروجه والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد نجل المطرب الشعبي سعد الصغير، إن دفاع والده ينهى إجراءات إنهاء إخلاء سبيله من ديوان قسم شرطة النزهه، وذلك عقب قضاءه فترة العقوبة التى قضت بها محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن 6 أشهر بعد تخفيفها بدلا من 3 سنوات، موضحا أن أهالي منطقة شبرا الخيمة أعدوا حفل لاستقبال والده ابتهاجا لانتهاء فترة عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، "فرحة كبيرة فى انتظار والدى بشبرا الخيمة فرحا بخروجه بالسلامه".

وأضاف نجل سعد الصغير فى تصريحات خاصة الخليج 365، أن والده يستعد فور خروجه بعمل فنى جديد يعود به بقوة، موضحا أنهم الان ينتظرون خروج المطرب الشعبي سعد الصغير من قسم شرطة النزهه، عقب انتهاء فترة عقوبة السجن لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بحيازة سجائر الكترونيه مخدرة كانت بحوزته اثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من إحدى الدول عقب احيائه حفل غنائى بها.

وأجرى الخليج 365، بثا مباشرا من أمام قسم شرطة النزهة بمصر الجديدة، الذى من المقرر إحضار سعد الصغير من محبسه الى هذه القسم لإنهاء الإجراءات.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالاستعلام عن سعد الصغير عما إذا كان متهما على ذمة قضايا أخرى من عدمه قبل اخلاء سبيله رسميا.