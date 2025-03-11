شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12.. مفتاح يخبر تهانى بأن ولعة صاحب دار الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 12 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث "مفتاح" طه دسوقي مع "تهانى" مريم الجندي ، وأخبرها بأن الملف بحوزته وأن "ولعة" أحمد مالك صاحب دار الأيتام، وأخبرها بأنه لن يستطيع اخباره حاليا.

وكان "مفتاح" تحدث مع "بابا ماجد" محمود حميدة، وأخبره أنه علم بمحتوى الملف، ليسأله "ماجد" لماذا لم يخبر "ولعة" بأنه صاحب الدار وأنه عمه، ورد عليه "مفتاح" قائلاً: "خوفت أقوله عشان هتموته وحاليا أخاف أقوله هو اللى يموتك".

وشهدت الحقة ذهاب "سعاد" جلا هشام لمقابلة "ماجد" محمود حميدة لكى تحصل على المال منه، لتتفاجأ بوجود "مفتاح" طه دسوقي بدلاً منه، وقام بتفتيش شنطتها وأخذ الذهب من يدها، وأخبرها بأنه هذا المال الذى حصلت عليه منه وغادر.

ذهب "ولعة" الى "سحر" وصالحها واخبرها بموضوع اتفاق سعاد، واخبره بانه قام بتقطيع صورة والدته، ولكن بعد خروجه من عندها أوقف شابا وسأله عن صاحبة الصورة مرة أخرى، فيما تحدث "عبيد" مع "أمينة" حول عدم زواجهما

مواعيد العرض والإعادة



يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس



ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام ، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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