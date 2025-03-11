شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 12.. إسماعيل فرغلي يكشف لنها عابدين سبب تغيره للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، كشف صلاح "إسماعيل فرغلي" عن سبب تغيره للأفضل مع ابنة شقيقه الدكتورة سما "نها عابدين" ومع والدتها، خاصة وأنه يتحدث معها بلين وهدوء شديدين، وهو ما أثار دهشتها.

وخلال الحلقة، حكى صلاح للدكتورة سما، عن أنه حلو بوالدها يرتدي زي أبيض ويمتطي خيل أبيض، وطلب منه أن يحرص على راحتها هي ووالدتها.

توصل وحيد "خالد أنور" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، للصحفي خليل عشم الله، الذي كان قد طلبه عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكر خليل عشم الله، أنه وصحفيان أخران، نزلوا بحملة صحفية لفضح فساد عبد الرحيم غلاب، ولكن عبد الستار الكف لم يتركهم في حالهم، فالصحفي الأول دخل مستشفى الأمراض النفسية والثاني ألقى بنفسه من الدور العاشر.

وواصل الدكتور شهاب "تامر فرج" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، محاولاته لاستقطاب عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، لعمل دعاية للمستشفى، ووعده وحيد "خالد أنور"، بأنه سيجبره على الدعاية للمستشفى دون علمه.

وخضع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" جلسة علاج طبيعي بالمستشفى. واستغل وحيد "خالد أنور" الموقف، بتصوير الحالة، إلا أن الدكتورة سما "نهى عابدين"، طردته من غرفة العلاج. وكشفت أسما إبراهيم "مقبولة" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز"، أن أولاد عبد الرحيم غلاب يريدون سائك ذهب من عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكرت أن عبد الستار الكف كان قد احتفظ بسبائك الذهب ولا يعرف مكانها حاليا.

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