شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إنتاج مسلسل "قلبى ومفتاحه" ينجح فى تحويل منطقة اللبينى إلى لوكيشن مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال السنوات الأخيرة فكرة بناء اللوكيشن الخاصة بالعمل الدرامى أو السينمائى، وكانت تلك الظاهرة ناجحة بشكل كبير فى عملية التصوير بالديكورات الخاصة بالمناطق التى يعصب التصوير فيها مثل الصعيد والمناطق التاريخية وهكذا، وكانت فكرة بناء اللوكيشن والتصوير داخل الأستوديوهات تشكل راحة كبيرة لفريق العمل حيث يتم السيطرة على كل عملية التصوير وتوفير الوقت، ولكن هناك أعمال درامية بحاجة إلى الشارع بكل تفاصيله ومعانيه الفنية لإطفاء عنصر الواقعية على العمل وهو ما يعد أحد اصعب الأيام بالنسبة لطاقم التصوير وفريق الإنتاج بالتحديد.

وعلى سبيل المثال، مسلسل "قلبى ومفتاحه" للمخرج الكبير تامر محسن، والذى تم تصويره داخل منطقة اللبينى فى المريوطية منطقة الهرم، ونجاح فريق الإنتاج فى السيطرة على المنطقة بالكامل وتحويلها للوكيشن تصوير مفتوح، حيث شهدت غالبية احداث المسلسل تصوير خارجى فى تلك المنطقة المكتظة بالسكان غالبية الوقت، حيث ذلل فريق الإنتاج بقيادة المنتج الفنى أحمد على الشهبه ومدير الإنتاج محمد نجم كل الصعاب، وإضفاء الواقعية بالتصوير الخارجي.

منطقة اللبينى وبالتحديد متجر الالكترونيات الخاص بالنجم "دياب" ومنزله وركنه سيارته ومطعم الفلافل هما منطقة كاملة فى شارع اللبينى، حولها فريق الإنتاج إلى لوكيشن يسهل السيطرة عليه وقتمًا يشاء المخرج تامر محسن، فسهولة عملية التصوير ظهرت امام الكاميرات وحركات المشاة وسط التصوير كان لها طابع خاص، حيث استخدم القائمين على المسلسل كل أنواع الواقعية التى وفرها فريق الإنتاج.

ولم يخلو المسلسل من لقطات "الدرون" التى طالما كان لها واقع خاص ومختلف، حيث يتم التقاطها أعلى كوبرى المريوطية الجديد ليظهر عمليات التطوير المتميزة التى شهدتها المنطقة بالكامل خلال السنوات الأخيرة وهو ما كان لفريق الإنتاج دور مميز فيها وهو اخلاء المنطقة بالكامل تزامنًا مع عملية التصوير.

مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025