شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 9.. رقية تهدد يوسف إذا لم يجلب حقها وفارس يدعم ليل والان مع تفاصيل الخبر

يحاول يوسف (خالد سليم) تهدئة رقية (نيكول سابا) بعد صفعة ليل (ياسمين عبد العزيز) لها وذلك خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل وتقابل حبيب، إلا أن رقية لا تريد سوى معرقة كيف سيتصرف زوجها يوسف لجلب حقها من طليقته، ويخبرها يوسف أنه يقدر الموقف الذى تعرضت له وأنه غاضب مثلها تمامًا إضافة إلى وجوده فى وضع صعب ويصر على معرفة ماذا دار بينهما جعل ليل تتصرف هكذا".

يستمر انفعال رقية على ما حدث وتهدد يوسف إذا لم يجلب لها حقها ولم تجد رد قوى منه يعيد كرامتها سيكون له تصرف لا يتحمله أحد سواء هو أو العائلة بالكامل، وفى نفس الوقت تحكى ليل لـ فارس (كريم فهمي) ما حدث من رقية ويندهش يوسف من تصرف الأخيرة ولكنه يصدق ما قالته ليل، ويؤكد فارس لها أن رقية لن تسكت على ما حدث ولكنه سيكون بجانبها ولن يترك أحدًا يأذيها، إلا أن ليل تؤكد له أنها لا تريد وضعه فى موقف يجعله يعادى شقيقه وعائلته.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل وتقابل حبيب عن سبب قيام ليل بصفع رقية العسكرى على وجهها، حيث بدأت الحلقة بدخول رقية للحديث مع ليل فى شرفة الفيلا وحاولت استفزازها بقولها "كنت ببص عليكى وصعبتى عليا بصراحة وشفتى ازاى كنتى قاعدة مرمية على ترابيزة العشاء فى اخر كرسى شفتى ازاى واقفة منبوذة من الكل".

وأكمت رقية استفزازها لـ ليل وتهددها بقولها حياتك هتبقى سوداء على ايدى، علشان تبقى تيجى بيتى وتغلطى فى ستك رقية العسكرى يا شحاته، لتتنفعل ليل وتصفعها صفعة قوية جعل كل من فى المنزل يأتى لهما مسروعين، ويستطيع فارس امساك يد رقية قبل ردها الصفعة إلى ليل فى حيث يصطحب يوسف (خالد سليم) زوجته رقية إلى داخل الفيلا.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و 9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.



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