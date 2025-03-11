الأمير هاري يحضر حفلاً موسيقياً لدعم متضرري حرائق الغابات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - يواصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، جهودهما لإظهار الدعم لمتضرري حرائق لوس أنجلوس، التي ضربت البلاد في يناير الماضي وخلّفت دماراً واسعاً لآلاف البيوت، ونزح على أثرها مئات الأسر، ناهيك عن الذين فقدوا منازلهم وثرواتهم، جرّاء حرائق كاليفورنيا.

الأمير هاري يواصل دعمه لمتضرري الحرائق

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وحضر الأمير هاري، 40 عاماً، أمس، حفل One805 Rock for Responders الخيري في مسرح جرنادا في سانتا باربرا، كاليفورنيا، والذي يقع بالقرب من منزل دوق ساسكس؛ حيث يعيش الأمير هاري في حي مونتيسيتو بسانتا باربرا مع زوجته ميغان ماركل وأطفالهما: الأمير آرتشي، 5 أعوام، والأميرة ليليبت، 3 أعوام.

تم تنظيم هذا الحفل الموسيقي الذي بيعت جميع تذاكره من قِبل منظمة One805 غير الربحية في سانتا باربرا، من أجل جمع التبرعات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضرر الذي حل على كاليفورنيا، وكذلك لدعم بعض الفئات الذين تضرروا وخسروا منازلهم وأعمالهم.

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تم جمع التبرعات خلال الحفل، كما تم تخصيص جزء من عائدات العرض لدعم الموسيقيين المتضررين من حرائق الغابات، بالإضافة إلى دعم الصحة العقلية للمتضررين في لوس أنجلوس وسانتا باربرا.

ويُعتبر دوق ساسكس من المدافعين عن الصحة العقلية منذ فترة طويلة، وقد عمل كمسؤول رئيسي لمنصة التدريب والصحة العقلية BetterUp منذ عام 2021 لتعزيز هذا العمل. كما دعم هاري وميغان جمع التبرعات لصالح One805 في السنوات الماضية.

يُذكر أنه قد لقي ما لا يقل عن 29 شخصاً حتفهم في حرائق الغابات المدمرة في منطقة لوس أنجلوس، والتي بدأت في 7 يناير ولم يتم احتواؤها بالكامل حتى 31 يناير.

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الأمير هاري وميغان ماركل يقدّمان الوجبات للناجين من الحرائق

حرص كلٌّ من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على زيارة عدد من الناجين من حرائق الغابات وعمال الطوارئ الطبية في باسادينا بولاية كاليفورنيا، كما اقترحا أيضاً العديد من الطرق لمساعدة ضحايا الحرائق المميتة في جنوب كاليفورنيا.

كما تحدّث أيضاً كلٌ من ميغان ماركل والأمير هاري مع المسؤولين بموقع توزيع الطعام؛ حيث كانت مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية توزّع عدداً من الوجبات. والتقيا بالشيف الأسباني خوسيه أندريس، وهو مؤسس المنظمة، والتي يُعَد الزوجان من الداعمين القُدامى لها؛ حيث تهدف إلى تقديم وجبات ساخنة للأشخاص في مناطق وقوع الأزمات.

الأمير هاري وميغان ماركل يفتحان منزلهما للمُتضررين من حرائق لوس أنجلوس

يُذكر أن الأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل قد قدّما دعمهما ومساعدتهما للمُتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، والتي كانت قد اندلعت في يناير الماضي.

وقالت مجلة "People" إن الزوجين قد فتحا منزلهما للأصدقاء والأحباء الذين قد تم إجبارهم على الإخلاء؛ حيث يعيش الزوجان على بُعد حوالي 90 ميلاً شمال منطقة لوس أنجلوس، بمنطقة في سانتا باربرا لم يتم إخلاؤها.

وبالإضافة إلى مساعدة أحبائهما، يعمل كلٌّ من ميغان ماركل والأمير هاري مع مؤسسة "Archewell" الخاصة بهم لتحديد أكثر الطرق لدعم المجتمع خلال هذه الأزمة. كما تبحث المؤسسة أيضاً عن فرص تطوّعية للمساعدة في التعافي من مشاكل الصحة النفسية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، كما يتم تسهيل جهود التعافي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التبرعات من خلال المؤسسة لجهود الإغاثة.



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