ماذا قال خالد سرحان عن تقليده محمد رمضان؟

خالد سرحان: "الكوميديا مفيهاش واسطة"

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تعاونت مع أساتذة كبار في التمثيل

هذا سر انتقادي حلا شيحة

مصر دولة ريادة فنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - علّق الفنانعلى حديث البعض بأنه يقلّد الفنان، بهدف صدارة الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ قائلاً: "أنا مش بجيب سيرة حد، وأنا بعمل فيديوهات براحتي، وأنا واحد من الناس ومع الناس، وماليش دعوة بأشخاص، ومجبتش سيرة حد في حاجة من فيديوهاتي".وأشار خالد سرحان خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تمثيل أعمال الكوميديا شيء صعب جداً. مضيفاً: "الكوميديا مفيهاش واسطة، وممكن تبقى ممثل عظيم لكن دمك مش خفيف، لكن أنا بحب أمثّل كلّ الأدوار".وأوضح أنه قدّم خلال السنوات الماضية، أعمالاً متفاوتة، ما بين الكوميدي والدراما. قائلاً: "كلّ السنين اللي فاتت عملت كوميديا ودراما، والتمثيل بينقح عليا في أدوار الدراما، وببقى عايز أعمل شخصيات، وبعمل مسلسلين حالياً ولسه مخلّصتش".وتابع: "كلّ حاجة بمشيئة الله، وأنا كويس بالنسبة لناس كتير أحسن منّي ومخدِتش فرصة، واشتغلت مع أساتذة كبار، ومحتاج أعمل أكتر من كده وأطلّع اللي جوايا، إنما في الوقت ذاته، راضي بقسمة ربنا، خاصة وأن السوق مش سهل، وفيه قلة أعمال".ولفتإلى انتقاده الفنانة حلا شيحة، في وقتٍ سابق؛ قائلاً إنّ انتقاده ليس انتقاداً لشخصها، ولكنْ انتقاد على تصريحات تحريم الفن؛ قائلًا: "حلا أعتبرها أختي، وهي رجعت الفن وأنا كنت متأكد إنها هترجع، وفكرة إنك تقعد تروّج إن الفن حرام مرفوضة، والفن ضمير الأمة".ووجّه رسالة في هذا الإطار؛ قائلاً: "أنت ممكن تكون معترض على حاجة. ده حقك. وأعمال معيّنة. ده حقك، إنما الفن ده إحنا ورثناه عن أجدادنا، ومصر تاني دولة في العالم دخل فيها الفن". متابعاً: "إحنا أول ناس عملنا الشريط السينمائي، وورثنا الفن من زمان، ودي حاجة تعمل دخل قومي للبلد ومفيدة إنسانياً، والفن شيء روحاني، واللي مش عاجبه حاجة ميشوفهاش، لكن حلا أختي وأنا متأكد إنها ندمت على تصريحات الفن حرام؛ لأنها رجعت".

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سخرية خالد سرحان من محمد رمضان

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يُذكر أنّ محمد رمضان أثار جدلاً واسعاً نهاية شهر يناير الماضي، عندما استعان بتطبيق ChatGPT الذي أصبح منتشراً ومتداوَلاً بكثرة في كلّ أنحاء العالم. وتقوم فكرته على إرسال إجابات صوتية لمستخدميه؛ حيث وجّه محمد رمضان سؤالاً عند استخدامه لهذا "التطبيق"؛ قائلاً من خلاله: "من هو نمبر وان في الوطن العربي في الموسيقى والتمثيل"؛ ليأتي له الرد سريعاً: "بكلّ تأكيد محمد رمضان". ووثّق رمضان هذه اللحظة التي أسعدته، من خلال مقطع فيديو قصير بثّه عبْر صفحته على "إنستغرام".ولم يمُر سوى وقت قصير؛ ليرد الفنان خالد سرحان على ادعاءات محمد رمضان حول اللقب الأفضل في الموسيقى والتمثيل بطريقة طريفة؛ إذ وجّه هو الآخر سؤالاً لهذا "التطبيق" حول الممثل والمغني رقم واحد في الوطن العربي، لكنه حصل على إجابة مختلفة: "خالد سرحان في التمثيل، وحمو بيكا في الموسيقى". ليرد سرحان مازحاً: تقدر تقول غير كده؟ فجاءه رد التطبيق: "إنت اللي قولتلي أقول كده. أيّ شخص يقدر يكتب ما يريده وأحوّله إلى صوت". ليضيف سرحان تعليقًا آخر بلهجة ساخرة: الله يفضحك".

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