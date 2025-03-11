انتهاء تصوير مسلسل إخواتي بالتزامن مع عرضه.. إليكم التفاصيل

صور مختلفة من الكواليس

نيللي كريم تحتفل بصورة مع كندة علوش وروبي

قصة مسلسل "إخواتي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - انتهى المخرج، من تصوير آخر مشاهد مسلسل، صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشات التلفزيون؛ حيث يُنافس في النصف الأول من موسموكشف المنتج الفني، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن انتهاء التصوير بشكلٍ كامل؛ حيث نشر مجموعة صور من داخل الكواليس، منها صور تجمعه بالفنانة كندة علوش، وأخرى بـ حاتم صلاح، وعلق عليها بقوله: "فركش.. مبروك لكل صُنّاع مسلسل إخواتي العسل، وبالتوفيق واللي جاي أحلى.. وتحية لرجالة الإنتاج الجامدين ولادي وإخواتي".كما نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة من الكواليس تجمعها بالثنائي كندة علوش وروبي، وعلقت عليها بقولها: "فركش"، لتتلقى رسائل وتعليقات إيجابية من الجمهور، وكذلك تهنئتها بنجاح المسلسل.

مسلسل "إخواتي" تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم؛ إذ يضطرون للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمرون بها ثم تتوالى الأحداث.

مسلسل "إخواتي" ينتمي إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أربع أخوات هن: «أحلام، ناهد، سهى، نجلاء»؛ حيث تبدأ الأزمات بظهور «نجلاء» وهي متزوجة من «ربيع» الذي يعاملها بمنتهى القسوة، وتعيش معه حياة في غاية التعاسة، وقد قامت بعمل مداخلة تليفونية عبر برنامج تليفزيوني لتفسير الأحلام؛ لتحكي حلمها بأن زوجها «ربيع» قد قُتل، وتتلقى تفسير الحلم بالعمر الطويل لزوجها.

وتتفاجأ «نجلاء» بأن حلمها قد تحقق بمقتل زوجها بالفعل، فتستعين بشقيقاتها خوفاً من أن يتم اتهامها بقتله، وكانت «نجلاء» قبل زواجها من «ربيع» تعمل راقصة في فرقة للفنون الشعبية في قصر الثقافة، وقد أرغمها «ربيع» على ترك عملها بعد الزواج لتصبح ربة منزل، وبعد مقتل زوجها تراودها رغبتها في العودة إلى عملها بعد 15 عاماً من تركها له كمحاولة للحصول على السعادة.

كل واحدة من الأخوات الأربع تسعى إلى تحقيق السعادة من منظورها الخاص، من خلال إطار عام يحركهن جميعاً، وتظل إحداهن تراودها الكثير من الأحلام والتي تتفاجأ مع الوقت أنها تتحقق، الأمر الذي يجعلها تشك أن الله قد منحها ما لم يمنحه لغيرها، وهذا ما يجعلها تشعر بالذنب وتتوهم بأن حلمها كان السبب في مقتل زوجها. فيما تبدأ الشقيقات الأربع خلال الأحداث في رحلة البحث عن قاتل زوج «أحلام»؛ لتكون في انتظارهن المفاجأة لم تكن في الحسبان بما يقلب حياتهن رأساً على عقب.

يمكنك قراءة.. فرحات يفاجئ كندة علوش في مسلسل إخواتي... فما القصة؟

أبطال مسلسل "إخواتي"

نيللي كريم بدور (سهى)

روبي بدور (أحلام)

كندة علوش بدور (ناهد)

جيهان الشماشرجي بدور (نجلاء)

علي صبحي بدور (هشام)

حاتم صلاح بدور (فرحات)

محمد ممدوح بدور (عابدين)

محمد صلاح بدور (كريم)

ثراء جبيل

أحمد حاتم بدور (ضيف شرف)

تأليف: مهاب طارق

إخراج: محمد شاكر خضير

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