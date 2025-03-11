دنيا سامي: 80 باكو أرهقني وسعيدة بكواليس النُّص

دنيا سامي تتحدث عن كواليس "80 باكو"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - قالت الفنانةإنها سعيدة بنجاح مسلسل "80 باكو"، الذي يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، الذي تحبه بشدة رغم الجُهد الذي بُذل فيه.وأشارتفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كأس إنرجي" للدراما عبْر محطة راديو "إنرجي 92.1"، إلى أنها بذلت جهداً كبيراً في مسلسل "80 باكو".وأوضحت: "بحب مسلسل "80 باكو" من أول ما قريت الورق! تعبنا فيه جداً صحياً ونفسياً".

وكشفت دنيا سامي عن كواليس العمل مع الفنانة رحمة أحمد؛ قائلة: "فيه مشاهد كتير بيني وبين رحمة أحمد كانت تلقائية، والبطة كانت عاملة مشاكل في التصوير وبتعمل صوت".وتحدثت عن الفنانة إنتصار؛ قائلة: "إنتصار خطيرة، وشهادتي فيها مجروحة، وتستفيد منها ممثلة في اللوكيشن، وهي مَدرسة".

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دنيا سامي تصف مسلسل "النُّص"

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يمكنكِ قراءة فيديو: مؤلفة «80 باكو» تكشف كواليس مؤثرة عن حياة الناجيات من السرطانووصفت دنيا سامي مسلسل "النُّص" بأنه "رايق"؛ مشيرة إلى أنها كادت أن تعتذر عنه، ولكن المخرج حسام علي صمم على ضمّها.موضحة: "ديكور البيت، أستاذ حسام علي المخرج خلصه في 3 أيام، وصمم آجي المسلسل، ومكنش عندي وقت".ووصفت دنيا سامي الفنان أحمد أمين؛ قائلة: "شخص مريح جداً في التمثيل، واتبسطت جداً من الطاقة اللي بيصدرها، ووشه حلو على اللي بيشتغل معاه".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».