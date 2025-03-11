هبة مجدي: النجاح مرتبط بالاجتهاد والحظ

هبة مجدي: العمر مينفعش يبقى مجرد رقم

هبة مجدي: اللي يهمني هو الدور وتأثيره على الجمهور

هبة مجدي: زوجي بعتبره الضهر والسند

View this post on Instagram A post shared by Heba Magdi (@heba_magdi)

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - حلّت الفنانةضيفةً على برنامج أرقام، مع إيناس سلامة الشواف، على راديو "إنرجي"، وكشفت عن كواليس حياتها وأعمالها الفنية.وقالت هبة مجدي في تصريحاتها: "العمر مهم جداً، مينفعش يبقى مجرد رقم؛ لأن كلّ فترة لها طبيعتها. وعن نفسي، رقم العمر بربُطه بالزواج والإنجاب، وبفضّله في أواخر العشرينات؛ لأن صعب مجهود الحمل والولادة في عمر متأخر أو بدري".وأضافت: "النضج مرتبط بالسن والخبرات مش عامل واحد، والشغل والنجاح ملهومش سن، هما مرتبطان بالاجتهاد والحظ والمكتوب، ياما ناس بتلمع وهي كبيرة".وتابعت هبة مجدي: "كامل العدد في قاعة السينما ده نجاح ومسؤولية كبيرة؛ لأنه إقبال على شغلك، وده حاجة تبسط جداً. ورقم الترند مش بيهمني؛ لأنه بالنسبة لي بيطلع عادة للأسوأ، والمهم في الإيرادات وأرقام المشاهدة تبقى حقيقية".وواصلت: "معرفش أجور زملائي إيه، ولو ركّزت على النقطة دي وقتها القيمة هتقل. الأجر العالي هيتحققلك لو اشتغلت كويس وبقيت مطلوب. وترتيب الأفيش بيضايق؛ فبرضو مبقيتش أركّز فيه؛ لأن كتير اتفاقات مش بتتم. اللي يهمني هو الدور وتأثيره على الجمهور".ونوّهت: "أرقام المتابعين مكانتش مهمة في بدايات ظهور السوشيال ميديا. بعد فترة بقت مهمة، ولقيت ناس كتير بتعلّق على الأرقام اللي عندي. وعن نفسي حلو إحساس إن فيه متابعين حقيقيين، وده بيبان في تفاصيل كثير وفي الشارع، وأنا أحب توقيت نزول العمل في رمضان ميتنسيش وبيهوّن تعب شهور التصوير اللي قبلها".يمكنك قراءة هبة مجدي تعلّق على مشاركتها في المداح: السنة دي مختلف خالصوذكرت: "زوجي بعتبره الضهر والسند، وأمي وحماتي الواحدة منهم بعشرة، وأول عمل ليا في التمثيل كان مسلسل في صوت القاهرة كان عندي 8 سنين. كنا أطفال بنشتغل من دون أجر، وخدت سنين كتير عشان أوصل لأول خطوة ترضيني. يعني من عمر 8 سنين لحد ما قدمت "قصة الأمس" سنة .2008، ومركزتش كام عمل ليا بعتبره علامات مهمة ليا".وأضافت: "مسلسل "موسى" كان صعيدي وظروف تصويره في أماكن صعبة، والمشاهد كان أغلبها ماستر سين؛ فأوقات تصويره كانت بتوصل لـ6 ساعات في المشهد الواحد، وأطول عمل صورته كان "قصة الأمس" مع أستاذة إنعام. استمر لمدة سنتين".واختتمت: "أقصر عمل ليا وبعتبره من أهم ما قدمت، حلقات مسلسل "عيشها بفرحة" من قصص مسلسل "55 مشكلة حب". صورناه في 16 يوماً، وهو كان 10حلقات، وكنا بنصوّر قبل الإذاعة بيوم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».