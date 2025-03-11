حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: مرحلة وانتهت وقابلت الإحسان بالأذى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - كشف الفنان حسام حبيب، طبيعة علاقته بزوجته السابقة المطربة شيرين عبد الوهاب، وكيف تطورت من الصداقة إلى حب وزواج، ثم تحولت إلى انفصال وعداء، مؤكدا أنها مرحلة وانتهت في حياته، ودافع عن الكثير من الاتهامات الموجهة إليه ومنها اجبارها على قص شعرها.

وقال حسام خلال حواره مع بسمة وهبة بـ "العرافة": كنا أصدقاء قبل زواجنا بسنوات، ولم نتعرض لمشكلات، وفي بداية الزواج، كان الأمر جميلا، ولكن هي مرحلة وعدت، ولكن الناس مستكترة عليّ إنها تعدي عليّ.

وأضاف حسام: كنت أفضل دائما عدم التحدث في هذا الأمر، فأنا كنت أُتهم ولا أرد، ليس لأني ضعيف أو لا أمتلك ردا، ولكن فضلت عدم الرد بسبب رغبتي في الحفاظ على العِشرة.

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وتابع: شفنا حاجات حلوة ووحشة مع بعض، وعلينا مع بعض وسافرنا وضحكنا وأكلنا وشربنا، وكنت مصمم لآخر نفس إني أحافظ عليها، بس اللي حصل إن الناس مبقتش راضية تخليني أعدي وأضحك ويقولوا إني مستهتر ومستفز، ولو سكت هيقولوا معنديش حاجة أقولها.

وأعرب حسام حبيب، عن استيائه من عدم تقدير زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب لجهوده، مشير إلى إنه قدم لها دعما كبيرًا خلال مشوارها الفني؛ لكنها ردت إحسانه بالإيذاء.

وقال: عملت لها اتفاق حلو جدًا برقم حلو جدًا، فدخلت عليها قلت لها؛ فقامت حطت رجل على رجل وقالت: بلا ديل بلا بتاع، وفي شهود كانت قاعدة، خرجت وقلت لصاحبي: أنا تعبت، مش قادر، كفاية ظلم وهبدأ أرد.

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ورد على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: «لو شيرين اتعمل لها ديل حلو، فهي تستاهل ديل حلوين مش حلو واحد»، قائلا: «كانت عملته قبل كدا، هو قبل 2018 شيرين عبد الوهاب كانت تمتلك ألبومات!».

كما تحدث عن ألبوم «نساي» الذي حقق لشيرين شهرة واسعة ودخولا إلى موسوعة جينيس، قائلا إن ألبوم «نساي»، الذي قالت له شيرين عنه: «أنت خلتني أغني شبهك»، كان «أكثر ألبوم في تاريخها حقق لها فلوس ومشاهدات، ودخلت بسببه موسوعة جينيس»، معلقا: «نساي شغلي الذي كانت تسخر منه، ومشفتش منه شكر، شفت بسببه أذى.

ورد على تساؤل «ليه شيرين ردت الإحسان بالإيذاء؟»، قال حسام حبيب: حاجة تتسأل عليها شيرين، لو فيه سبب أنا أعلمه كنت ارتحت، ربنا سبحانه وتعالى يقول (وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان)، ربنا بيكلم ناس لم يحسنوا إلى من أحسنوا إليهم.

وختم حديثه قائلا إنه سأل شيرين عن سبب تصرفاتها، مشيرا إلى أنها تجيب بأنها تحبه وتعلم أنه الوحيد الذي سيتحملها، إلا أنه تساءل عما إذا كان ذلك مبررا.

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و علق الفنان حسام حبيب، على إعلان شيرين عبد الوهاب في وقت سابق، أنها قصت شعرها «على الزيرو»، قائلا: «كنا فين؟ كنا في البيت؟ أنا أسأل شيرين عبد الوهاب وأمنحها الفرصة أمام الناس كلها حتى تصرح بالتفاصيل وعليها إثباتها، لأنني سأحكي بالتفاصيل والإثبات».

وأضاف «حبيب»، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «أتمنى من شيرين عبد الوهاب أن تتحدث عن تفاصيل هذه الواقعة.. أين كنا؟ وأين ذهبت إليها؟ وأين كانت؟ ماذا حدث على وجه التحديد؟».

وتابع: «كل حدث وقع بيننا شهد وجود ناس، وسأتحدث عن كل شيء التفصيل، كفى أذى لأهلي والمقربين مني، وأقول لهم جميعا أنا آسف، وللأسف علاقتي بشيرين دمرت أهلي وكل من حولي».

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