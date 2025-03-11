جيجي حديد تصف شكل علاقتها بالنجم برادلي كوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - الفنان الشهير برادلي كوبر البالغ من العُمر 50 عاماً، وحبيبته عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، 29 عاماً، تربطهما علاقة حب منذ أكثر من عام. ورغم ذلك، لا يحبّذ الثنائي خروج تفاصيل علاقتهما أمام الأضواء، ونادراً ما يظهران سوياً. ولكن حديد كسرت هذا الحاجز، وفي لقاء لها مع إحدى المجلات الشهيرة التي ستزيّن غلافها الشهر القادم، كشفت بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتهما.

جيجي حديد تتغزل في علاقتها بـ برادلي كوبر

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وصفت جيجي حديد ديناميكية العلاقة بينهما، وقالت عنها: "رومانسية وسعيدة للغاية"، وقالت عن حبيبها النجم المشهور: "لقد فتح برادلي عيني على أشياء لم أكن أفعلها من قبلُ؛ حيث فتح المجال لي للذهاب إلى المسرح أكثر، وهذا شيء لطيف جداً".

ورغم صعوبة خروجهما سوياً في أماكن عامة، بسبب شهرتهما والتفاف المعجبين حولهما، إلا أن حديد تجد السعادة والأمان في هذه اللحظات، وقالت حديد: "أنا أحترم برادلي كثيراً، هو شخص وفنان مبدع، ومنذ معرفته وهو يمنحني الكثير: التشجيع والإيمان. أنا فعلاً محظوظة".

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وأضافت: "برادلي وهؤلاء الأشخاص الذين يحترمونك ويقدمون لك التشجيع، يخلق ذلك الكثير من الإيمان بنفسك".

أما عن طبيعة العلاقات؛ فتحدثت حديد: "أعتقد أن مجرد الوصول إلى النقطة التي تعرف فيها ما تريده وتستحقه في العلاقة، وكذلك الطرف الآخر يعرف ما يريده ويستحقه، وتجدان سوياً نقطةً للالتقاء، تصبح العلاقة ناجحة، ويمكن أن تصبحا أفضل شريك لبعضكما البعض".

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بعد ليوناردو دي كابريو جيجي حديد في علاقة مع برادلي كوبر

في أكتوبر 2023، انفصلت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد هي والممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، وبعدها مباشرةً دخلت في علاقة عاطفية مع الممثل برادلي كوبر.وقد تصدّرت وقتها أخبارُ الثنائي عناوينَ الأخبار، وقد تمكّنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور لهما في أثناء استقلالهما السيارة معاً في شوارع مدينة نيويورك، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية؛ مما أكّد خبر الارتباط.

وقد ورد في تقرير الصحيفة حينها، أن آريانا شايك، حبيبة كوبر السابقة ووالدة طفلته، هي التي عرّفتهما على بعضهما البعض.

انفصال جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

وكانت عارضة الأزياء قد ارتبطت بالنجم ليوناردو دي كابريو لفترة قصيرة، قبل أن تنفصل عنه بسبب طريقة حياته وخروجه الدائم مع أصدقائه؛ إضافةً إلى رحلاته الترفيهية، وعدم إعطائها الأولوية في حياته، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية حينها.

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