تفاصيل شطب عضوية سعد الصغير من نقابة الموسيقيين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:19 مساءً - شهدت أزمة سعد الصغير تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع خروجه من السجن مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة العقوبة التي قضاها داخل محبسه لمدة 6 شهور، في قضية حيازة وتعاطي المواد المحظورة.

إمكانية استخراج تصاريح سنوية

وقررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، شطب وإيقاف عضوية سعد الصغير؛ ليعود بعد ذلك لاستخراج تصاريح سنوية، حال استئناف نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

شروط العضوية في نقابة الموسيقيين

وبدوره، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، الدكتور محمد عبد الله، وكيل النقابة، إنّ قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، والذي ينظم عمل ثلاث النقابات "موسيقية- تمثيلية- سينمائية" وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بينها: ألّا يكون المتقدّم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.

سبب شطب عضوية سعد الصغير

وتابع المتحدث باسم النقابة: "وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية؛ نظراً لصدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. وعليه، قررت النقابة عدم قبوله عضواً عاملاً بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة".

دعوى رد اعتبار

وأكّد الدكتور محمد عبد الله، أن النقابة يجوز لها أن تسمح لـ سعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقاً للوائح المنظِّمة لذلك، مع إمكانية التقدُّم مرة أخرى إلى النقابة العامة بطلب الحصول على العضوية، بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة. موضحاً أنّ: "نقابة المهن الموسيقية تحرص دائماً على تطبيق القوانين المنظِّمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية".

تفاصيل الواقعة

وكانت سلطات جمارك القاهرة قد تمكنت في وقتٍ سابق من العام الماضي، من ضبط سعد الصغير أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من أمريكا؛ لحيازته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية تحتوي على مواد محظورة.

واستوقف مأمور الجمرك، سعد الصغير أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية؛ حيث أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبعرض الصغير على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، كلّف مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، بتفتيش حقيبته بواسطة الجهاز.

وتبيّن من خلال الفحص بجهاز الأشعة، وجود كثافات عضوية داخل حقيبة سعد الصغير؛ فتم تفتيشها بشكل يدوي للتأكُّد من محتوياتها، وقد أسفر التفتيش عن ضبط 9 عبوات تحتوي على مواد ممنوعة.

وحرر الأمن محضراً بالواقعة، وأحيل الصغير إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، التي تشمل عرض المضبوطات على الطب الشرعي؛ للتأكُّد من احتوائها على مواد محظورة من عدمه.



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