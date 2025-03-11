"كلام عينيه" لـ شيرين عبد الوهاب ومدين تتربع على مشاهد مسلسل "إخواتي"

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ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور 6 سنوات على إصدارها، تصدرت أغنية "كلام عينيه" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المشهد مرة أخرى، بعد أن تم إستخدامها في أحد مشاهد مسلسل "إخواتي" الذي يُعرض في رمضان 2025، الأغنية التي لحنها الملحن المصري مدين تركت بصمة مميزة لدى الجمهور، خاصة مع ظهور الممثلتين المصريتين نيللي كريم وروبي في المشهد، ما أضاف له طابعًا خاصًا.
عند إطلاقها، حققت "كلام عينيه" نجاحًا هائلًا، حيث تصدرت قوائم الإستماع على المنصات الموسيقية، وجمعت ملايين المشاهدات على يوتيوب، بالإضافة إلى التفاعل التي حظيت به .
يُذكر أن مسلسل "إخواتي"، الذي يشارك في بطولته نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، يعد من أكثر الأعمال متابعة في رمضان 2025، وهو من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق.
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