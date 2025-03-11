خالد سليم يعتذر من محبي ياسمين عبد العزيز لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - إعتذر الممثل المصري خالد سليم لمحبي الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرض شخصية "يوسف" التي يلعبها في مسلسل "وتقابل حبيب" خلال شهر رمضان، لإنتقادات حادة بسبب خيانته لها، وقال خالد سليم إن الجمهور ينتقد الشخص الشرير عادة، إلا أن شعبية ياسمين عبدالعزيز الواسعة زادت من حدة هذه الانتقادات.
وكشف خالد سليم عن سعادته بالتفاعل مع الدور الذي يؤديه أمام ياسمين عبدالعزيز، لافتاً إلى أنه حتى لو كان هذا التفاعل سلبياً، إلا أنه يبقى دليل نجاح.
كما وجه رسالة شكر للمؤلف المصري عمرو محمود ياسين على اختياره لتقديم شخصية "يوسف"، ودعا الجمهور للفصل بين شخصيته الحقيقية وشخصيته في العمل الفني، وكانت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سراي" .
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