إيمي سمير غانم : " أنا عايشة مع الناس دول "

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم بمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

ونشرت إيمي سمير غانم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي البوستر الخاص بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، وعلقت:"أنا عايشة مع الناس دول.. بحبكوا اوي".

مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقي حسام، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

من ناحية ثانية تشارك إيمي سمير غانم، في بطولة مسلسل "عقبال عندكوا"، من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته الممثلون حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم وريهام الشنواني.

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