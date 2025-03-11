أمينة تعبر عن رأيها بمسلسل "وتقابل حبيب"

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية أمينة عن رأيها بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في شهر رمضان المبارك.

وكتبت أمينة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"وتقابل حبيب صراحة مسلسل بيحاكي نوع من أنواع الرجالة النرجسية الوصولية المصلحجية البحتة، أداء أكثر من رائع كل الكرو قمر وقمر القمرات ياسمين عبد العزيز شابوه بجد، عمل راقي بكل تفاصيله لا بلطجة ولا جعير على الفاضي".

مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة الممثلين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، والفنانين خالد سليم، نيكول سابا وأنوشكا، والممثلين صلاح عبد الله، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد ومنة عرفة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تدور أحداث المسلسل حول "ليل"، سيدة غنية تكتشف خيانة زوجها، وتنكشف العديد من الأسرار التي تدفعها للانفصال عنه. تتورط "ليل" في قصة حب معقدة، وتعيش صراعات عاطفية، بينما تكشف عن أسرار عائلة طليقها، التي تدخلها في معركة شاقة.

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