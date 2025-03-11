برومو " لام شمسية " يخرج إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - صدر البرومو الرسمي لمسلسل "لام شمسية" الذي سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

الشناوي كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"بعد سنين من الشغل، التعب، والليالي الطويلة، سعيد بمشاركة الإعلان الرسمي لـ لام شمسية.مبسوط وفخور إننا وصلنا للنقطة دي، بغض النظر عن النتيجة مبروك على الرحلة لكل فرد من فريق لام شمسية وعائلاتهم اللي كانوا جزء من المشوار ده بكل تحدياته ولحظاته الحلوة والصعبة، شكرًا لسالي مراتي، ولراوي ابني، ولعائلتي كلها على الصبر، الدعم، وتحمل تفاصيل الرحلة دي بكل تقلباتها نتقابل بعد 5 أيام لام شمسية."

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