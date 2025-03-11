هايلي بيبر تنفي كلّ شيء: “هذه القصّة ملفّقة” وما علاقة سيلينا غوميز؟

نحن نعلم بالفعل أنّ كل ما يحيط بجاستن بيبر ينتهي دائمًا بتصدّر العناوين الرّئيسيّة، وهذه المرّة كان أحد أقرب الأشخاص إليه هو الذي تورّط في جدل يعود إلى وقت طويل، وهو ليس سوى زوجته، هايلي بيبر.

وهذا ليس صراعًا بسيطًا بل لو كان حقيقيًّا فإنّه سيعيد إحياء المشاكل السّابقة التي كانت بين هايلي وصديقة المغنّي السّابقة سيلينا غوميز.

على ما يبدو، وفقًا لصانعة المحتوى كورتني بريستو، زعمت أنّ هايلي بيبر أعجبت بأحد مقاطع الفيديو الخاصّة بها والتي تظهر فيها وهي تنتقد جلسة التّصوير التي أجرتها سيلينا غوميز مع شريكها، بيني بلانكو، في مجلة Interview.

تمّ نشر الفيديو على موقع التّواصل الاجتماعيّ TikTok في الرّابع عشر من فبراير بواسطة بريستو الذي انتقد بشدّة جلسة التّصوير. وكان عنوان المنشور هو: “هذا هو الأسوأ”.

وبعد حصولها على إعجاب هايلي بيبر شريكة جاستن بيبر الحالي، لم تتردّد المؤثرة للحظة واحدة في تحميل مقطع فيديو آخر يحتوي على مثل هذا الدّليل. ومع ذلك، نفت هايلي بشدّة أن يكون أيّ شيء من هذا صحيحا.

وبدوره، أكّد ممثّل العارضة لموقع Page Six ذلك بعد سؤاله عن الجدل الذي أثاره الأمر. “هذا لم يحدث أبدًا”. “هذه القصّة بأكملها تمّ اختلاقها من قبل منشئ محتوى يبحث عن الاستفادة من قصّة قديمة ومتعبة”.

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من ناحية أخرى، قال صانع المحتوى الذي أثار كلّ هذا الجدل ما يتعلّق بالإعجاب المفترض من شريكة المغنّي: “أشعر أنّ هذا هو الدّليل القاطع على أنّه عندما تقول هايلي بيبر، “أوه، إنّه الحبّ كلّه. كلّ شيء على ما يرام، ليس لدينا أيّة مشاكل”، فهي تكذب.