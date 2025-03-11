شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: أحببت معادلة رقية فى وتقابل حبيب بكراهية الجمهور لها وحبهم لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نيكول سابا عن سعادتها بردود الفعل وتعليقات الجمهور والمتابعين على شخصية رقية العسكرى التى تجسدها خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى تعرض حلقاته خلال شهر رمضان الجارى على قناة dmc ومنصة watch it الرقمية، ويحقق العمل نجاحاً لافتاً على مدار الأيام الماضية؟.

وأكدت نيكول سابا لـ"الخليج 365" أنها استطاعت تحقيق المعادلة باستفزاز الجمهور من خلال دور رقية "وأنهم ممكن يقولوا أنهم كرهوا الشخصية ولكن في نفس الوقت يحبوا نيكول بعيداً عن العمل.. وذلك حدث في معظم التعليقات وهذا شيء جيد بالنسبة لي ومعادلة جميلة أن الممثل يستطيع إيصال الشخصية بأن يكرها الجمهور دون أن يكون كارها لي أنا شخصياً وهذا يعنى أنى أوصلت الدور كما ينبغي".



نيكول سابا فى مسلسل وتقابل حبيب

وتابعت: "أنا كـ نيكول شايفة الجمهور يحبني على المستوى الشخصي ويتابع شغلي والمهم بالنسبة لي أن أكون أوصلت الشخصية كما هي، وأحببت هذه المعادلة لأن أوقات ممكن يبقى الناس مش حابين الشخص نفسه وكمان الكاراكتار اللي بعمله ولكن، كون الناس تقول مش حابين رقية ووصلتينا إننا نكرها بس بنحب نيكول دى معادلة حلوة، وأعتقد أنها صعبة إن الفنان يبقى محافظ على هذا التوازن".

وتجسد نيكول سابا خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب شخصية رقية العسكرى التى تجمع بين المرأة القوية شديدة الثراء و"الهانم" بالمعنى الدارج، وفي الوقت نفسه هي سيدة رومانسية تريد أن تحافظ على زواجها من زوجها يوسف خالد سليم وابنها منها، وتريد أن تكون حياتها الزوجية في النور بعد 4 سنوات من الزواج فى السر، وتدخل بعد ذلك فى صراعات وحرب كبيرة مع طليقة زوجها ليل (ياسمين عبد العزيز).

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.



نيكول سابا وخالد سليم من مسلسل وتقابل حبيب

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025