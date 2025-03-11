شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. أبطال الشرنقة يعلنون انتهاء التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحم داود، والذى يعرض على منصة watch it، بشكل حصرى، من تصوير العمل بشكل نهائى بعدما استغرق ما يقرب من شهرين تصوير، صور فيها فريق العمل فى ديكورات مختلفة منها ديكور شركة المحاسبة فى وسط البلد، وديكور منزل صبرى فوزا وديكور منزل أحمد داود فى المعادى وخلافه، حيث احتفل أبطال العمل بانتهاء التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات الأخيرة.

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً.

مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.



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