شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الهوارى تساعد ريهام حجاج فى حل لغز أثينا والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة ياسمين الهواري في مسلسل أثينا بطولة النجمة ريهام حجاج، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وظهرت بشكل متميز وملفت بداية من الحلقة الثامنة لتغير في أحداث العمل وتكشف الكثير من الألغاز.

تقدم ياسمين دور"دينا سالم"، وهي شخصية محورية في العمل من شلة أثينا التي يدور المسلسل حولها وحول حل لغز مشروع أثينا، ودينا هي شخصية تنافسية باعت أصدقاءها من أجل فرصة بناء شركتها التي زارتها فيها نادين، وخلال الحلقات المقبلة ستكشف ياسمين الهواري اسرار مشروع أثينا وستساعد ريهام حجاج في حل الكثير من الألغاز، وحتي نهاية المسلسل.

مسلسل أثينا هو التعامل الثاني بين ياسمين الهواري والسيناريست محمد ناير بعدما شاركت من قبل في مسلسل "أبواب الشك" عام 2018، من إخراج أحمد سمير فرج وبطولة لقاء الخميسي، خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل وعائشة بن أحمد.



ياسمين الهواري في مسلسل أثينا في دور دينا



ياسمين الهواري في مسلسل أثينا في دور دينا



ياسمين الهواري

ويبدو أن ياسمين الهواري تعود بقوة في شهر رمضان حيث إنها تشارك في مسلسل آخر ضمن الموسم وهو مسلسل "80 باكو" مع الفنانات هدى المفتي وانتصار، والعمل تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس في أولي تجاربها التليفزيونية.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025