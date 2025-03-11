شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى شبرا يحتفلون بخروج سعد الصغير من الحبس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم سعد الصغير اليوم فى العاشرة مساء فى منطقته بشبرا وسط أهله وأصدقائه بعد الخروج من محبسه.

ومن المقرر خروج سعد الصغير من قسم النزهة بعد قليل، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وكان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفي 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

وفي 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.