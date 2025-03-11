شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى عن مشاركتها فى احتفالية يوم الشهيد: شىء يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة كارولين عزمى عن سعادتها الكبيرة للمشاركة فى الفيلم التسجيلى الذى عرض اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بالندوة التثقيفية رقم 41 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وقالت كارولين عزمي إنها تشعر بفخر كبير للمشاركة في هذا الفيلم التسجيلي الذي يعكس مدى الجهود التي بذلها الجنود المصريون على مدار التاريخ وحتى الآن.

وشارك في الفيلم أيضا عدد كبير من الفنانين ومن بينهم آسر ياسين، صبري فواز، منال سلامة، محمد كيلاني وغيرهم.

وأكد الفيلم أن مصر عبر عصورها قدم أبناؤها تضحيات كبيرة من أجل البلد ودورنا الآن يتمثل في تنفيذ تنمية شاملة ومشروعات عملاقة، لأنه توجد طفرة هندسية وعمرانية لم تحدث من 100 عام.

أما الاحتفالية فشهدت الكثير من الفقرات الثقافية والفنية، وشارك فى الفقرات عدد كبير من الفنانين من بينهم مدحت صالح، أحمد جمال، هشام الجخ، أدهم سليمان وغيرهم.