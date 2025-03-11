شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل الشرنقة الحلقة 13 على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الشرنقة الحلقة 13، على منصة Watch it الرقمية أحدث إنتاجاتها الأصلية، ضمن مسلسلات رمضان 2025، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

قصة مسلسل الشرنقة

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في احدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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