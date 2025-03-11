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مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. كيف سيواجه مصطفى شعبان الصراع مع أولاد عمه

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مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. كيف سيواجه مصطفى شعبان الصراع مع أولاد عمه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور

الثلاثاء، 11 مارس 2025 03:30 م

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، باجتماع أولاد عمه وعمه نوح "أحمد فؤاد سليم" ليتحدثوا عن ما بدر من حكيم باشا بخصوص أموالهم، وقد أثير الغضب فيهم وطالبوا والدهم بالثورة التى وضعها بالمقبرة، لكنه أكد لهم أن حكيم فقط هو من يستطع الدخول للمقبرة، مما أشعل الغضب فى قلوبهم، ومن الواضح أنهم سيضعون مخططاً ضد حكيم باشا فكيف يواجه حكيم هذا الصراع والخلاف القائم من قبل أولاد عمه.

  مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء.

  قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، أحمد بسيم ، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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