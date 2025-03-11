أشهر الأفلام السينمائية المصرية التي تم ترميمها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:20 مساءً - تزخر السينما المصرية بالعديد من الأفلام السينمائية المميزة التي عشقها الجمهور وارتبط بها. وعلى مدار السنوات الماضية تم البدء في ترميم عدد من الأفلام السينمائية التي مرّت عليها سنوات طويلة، وبحاجة لإصدار نسخ جديدة منها.

مهرجان البحر الأحمر يرمم "خلي بالك من زوزو"

في عام 2022 أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، أنها ستقوم بترميمالذي تم عرضه 1972.

يُعتبر خلي بالك من زوزو واحداً من أشهر أفلام الفنانة الراحلة سعاد حسني وحسين فهمي، ويتواجد الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. وبسبب نجاحه الجماهيري الكبير، تم عرضه لمدة عام كامل في دُور العرض السينمائي.

وفي نفس الدورة من المهرجان، تم ترميم فيلم "غرام في الكرنك" الذي يُعتبر واحداً من أشهر الأفلام الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية. وتدور أحداثه حول مجموعة من الراقصين الشباب الذين يكافحون للنجاح في خضمّ معاناتهم ونقص مواردهم المادية لتقديم أول أعمالهم على مسرح معبد الكرنك بالأقصر.

حسين فهمي يهتم بالترميم

تولّى الفنان حسين فهمي مسؤولية ترميم 2 من أبرز الأفلام المصرية في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: الفيلم الأول هو "" للمخرج توفيق صالح، والذي تم إنتاجه عام 1969، وهو ومأخوذ عن رواية لتوفيق الحكيم بنفس الاسم. ويُعتبر واحداً من الأفلام الشهيرة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

أما الفيلم الثاني فهو "أغنية على الممر" للمخرج علي عبدالخالق، والذي تم عرضه عام 1972. وتدور قصته حول لحظات صعبة تمُر بها فصيلة مشاة مصرية تدافع عن أحد الممرات في نكسة 67، لكن يتم حصارها من قِبل قوات العدو وترفض التسليم، وتشتد الأزمة عندما تنقطع الاتصالات بمركز القيادة.

نسخة جديدة من السلم والثعبان في مهرجان الجونة

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بعد مرور 23 عاماً على عرض، تم ترميمه وتحضير نسخة جديدة له، وتم عرض النسخة الجديدة لأول مرة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأبدى صنّاع العمل إعجابهم وسعادتهم بإعادة تقديم الفيلم بنسخة جديدة.

فيلم السلم والثعبان عُرض لأول مرة عام 2001 وقام ببطولته: هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، ومها عمار. وهو من تأليف محمد حفظي. وإخراج طارق العريان. ودارت أحداثه في إطار رومانسي حول قصة حازم "هاني سلامة" شاب مستهتر، فشل فى أن يكون زوجاً جيداً، وفشل فى أن يصبح أباً جيداً، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين في حياته.

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